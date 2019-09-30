"Ходить в школу опасно!" В Запорожье родители устроили громкий протест

В Коммунарском районе города Запорожье родители учеников школы №88 перекрыли движение с требованием обезопасить детей от попадания под колеса автомобилей.

Как объяснила одна из участниц акции Карина Арутунян, водители на перекрестке улиц Беломорская и Юности часто превышают скорость. Как следствие – не раз случались аварии с участием школьников, пишет Depo.Запоріжжя (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Терпение у родителей лопнуло, когда 27 сентября автомобиль сбил очередную школьницу – одноклассницу дочери Арутунян. Женщина говорит, ребенок в крайне тяжелом состоянии в больнице", – говорится в сообщении.

Родители школьников обращались к райгосадминистрации с требованием принять меры, но ничего не изменилось. Они требуют установить лежачих полицейских, светофоры и сделать необходимое освещение дороги.

Заместитель председателя райгосадминистрации по Коммунарскому району Лилия Нариженко прибыла на акцию и сообщила, что чиновники готовят проект решения о принятии мер по безопасному пересечению дороги школьниками.

Протест в Запорожье Depo.Запорижжя

Протест в Запорожье Depo.Запорижжя

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