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"Ходить в школу опасно!" В Запорожье родители устроили громкий протест

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В Коммунарском районе города Запорожье родители учеников школы №88 перекрыли движение с требованием обезопасить детей от попадания под колеса автомобилей.

Как объяснила одна из участниц акции Карина Арутунян, водители на перекрестке улиц Беломорская и Юности часто превышают скорость. Как следствие – не раз случались аварии с участием школьников, пишет Depo.Запоріжжя (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Терпение у родителей лопнуло, когда 27 сентября автомобиль сбил очередную школьницу – одноклассницу дочери Арутунян. Женщина говорит, ребенок в крайне тяжелом состоянии в больнице", – говорится в сообщении.

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Родители школьников обращались к райгосадминистрации с требованием принять меры, но ничего не изменилось. Они требуют установить лежачих полицейских, светофоры и сделать необходимое освещение дороги.

Заместитель председателя райгосадминистрации по Коммунарскому району Лилия Нариженко прибыла на акцию и сообщила, что чиновники готовят проект решения о принятии мер по безопасному пересечению дороги школьниками.

Протест в Запорожье

Протест в Запорожье

Depo.Запорижжя

Протест в Запорожье

Протест в Запорожье

Depo.Запорижжя

Как сообщал OBOZREVATEL, на Тернопольщине родители школьников угрожают устроить "бойкот".

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Запорожье
Тег
протест
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