Харьковчанка требует отменить важный экзамен для медиков: подан иск в суд

Студентка Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и народный депутат Валерий Писаренко подали в Окружной административный суд Киева иск об отмене международного экзамена по основам медицины.

Таким образом в Украине будущие медики массово протестуют против теста IFOM. Причиной такого поведения является то, что в вузах нет достаточной образовательной базы для подготовки. Как сообщает пресс-служба ОАСК, суд открыл производство по административному делу об отмене международного экзамена по основам медицины для студентов.

IFOM был утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 28 марта 2018 №334, поэтому правительство будет выступать ответчиком.

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"Истцы отмечают, что введенный международный экзамен по основам медицины базируется на программах иностранных образовательных агентств обеспечения качества высшего образования. Но КМУ до сих пор не утвердил перечень иностранных агентств, сертификаты которых признаются в Украине", – говорится в сообщении.

Истцы утверждают, что в этом случае нарушается Закон Украины "О высшем образовании" и конституционные права граждан государства. Суд назначил подготовительное заседание на 13 августа 2019 года.

Студенты-медики Укринформ

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