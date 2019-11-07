Гриневич вернулась в образование: стало известно, где работает экс-министр

Бывшего министра образования Лилию Гриневич назначили проректором Киевского университета имени Бориса Гринченко.

Об этом сообщили на странице вуза в Facebook. Отмечается, что приказ о назначении датирован 5 ноября 2019 года, пишет OBOZREVATEL.

Новости Гриневич поделилась невероятными успехами развития инклюзивного образования в Украине

"Гриневич Лилию Михайловну, кандидата педагогических наук, доцента, назначили на должность проректора по научно-педагогической и международной деятельности Киевского университета имени Бориса Гринченко", – говорится в сообщении.

Лилия Гриневич Волынское Агентство расследований

В комментариях под постом пользователи соцсети начали приветствовать Гриневич и желать успехов на новой должности.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа Гриневич официально передала власть новому министру образования Анне Новосад.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!