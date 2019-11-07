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Гриневич вернулась в образование: стало известно, где работает экс-министр

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Бывшего министра образования Лилию Гриневич назначили проректором Киевского университета имени Бориса Гринченко.

Об этом сообщили на странице вуза в Facebook. Отмечается, что приказ о назначении датирован 5 ноября 2019 года, пишет OBOZREVATEL.

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"Гриневич Лилию Михайловну, кандидата педагогических наук, доцента, назначили на должность проректора по научно-педагогической и международной деятельности Киевского университета имени Бориса Гринченко", – говорится в сообщении.

Лилия Гриневич

Лилия Гриневич

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В комментариях под постом пользователи соцсети начали приветствовать Гриневич и желать успехов на новой должности.

Гриневич вернулась в образование: стало известно, где работает экс-министр

Скриншот комментариев

Гриневич вернулась в образование: стало известно, где работает экс-министр

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа Гриневич официально передала власть новому министру образования Анне Новосад.

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Тема
Образование в Украине
Персона
Лилия Гриневич
Место
Украина Киев
Теги
университет образование
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