Гриневич вернулась в образование: стало известно, где работает экс-министр

Бывшего министра образования Лилию Гриневич назначили проректором Киевского университета имени Бориса Гринченко.
Об этом сообщили на странице вуза в Facebook. Отмечается, что приказ о назначении датирован 5 ноября 2019 года, пишет OBOZREVATEL.
"Гриневич Лилию Михайловну, кандидата педагогических наук, доцента, назначили на должность проректора по научно-педагогической и международной деятельности Киевского университета имени Бориса Гринченко", – говорится в сообщении.
Лилия Гриневич
Волынское Агентство расследований
В комментариях под постом пользователи соцсети начали приветствовать Гриневич и желать успехов на новой должности.
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа Гриневич официально передала власть новому министру образования Анне Новосад.
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