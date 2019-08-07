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Гриневич провалила важное обещание для первоклассников: в чем дело

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Министр образования и науки Лилия Гриневич не выполнила обещание о том, что на смену жеребьевке для вступления в первый класс введут электронные очереди.

Обещание главный педагог страны дала в июне 2018 года. Она заявляла, что в 2019 году вступление в первый класс будет происходить так же, как и электронная очередь в дошкольных учреждениях, пишет "Слово и Дело".

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В мае 2019 года в Минобразования сообщили, что зачисление в первый класс осуществляется в соответствии с приказом от 16 апреля 2018 года. Родители детей, претендующих на свободные места в школе, должны пройти процедуру жеребьевки на основе случайной выборки, прозрачности и открытости. Жеребьевка должна проводиться в период с 5 по 10 июня.

Учитывая то, что для зачисления в первый класс в июне 2019 года вновь провели жеребьевку, Гриневич свое обещание провалила.

Лилия Гриневич

Лилия Гриневич

Центр информации о правах человека

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелся громкий скандал вокруг Гриневич.

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Темы
Образование в Украине Школа
Персона
Лилия Гриневич
Место
Украина
Теги
школа Минобразования образование
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