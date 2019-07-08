Гриневич подсказала, как улучшить успеваемость детей в малых школах

Министр образования и науки Лилия Гриневич рассказала, что для улучшения успеваемости детей, где в классе учится меньше 16 учеников, стоит создавать опорные школы и развивать внешкольное обучение.

Об этом главный педагог страны сообщила во время общения с журналистами на Полтавщине. Как показывает мониторинг качества начального образования среди четвероклассников, в малых школах дети имеют худшие навыки по математике и чтению.

По мнению министра, политика создания опорных учебных заведений - правильная, и сейчас в Украине функционируют 767 таких школ.

"Мы получили четкие данные, что ученики, которые учатся в классе, где меньше 16 детей, имеют значительно худшие результаты с математической и читательской грамотности. Это такой вроде бы парадоксальный результат. Казалось бы, есть больше возможностей работать с детьми, опросить каждого, помочь. К большому сожалению, это показывает, что такие классы принадлежат к маленьким школам. Они не могут создать соответствующую учебную среду и дать такой уровень квалификации учителей, который может обеспечить соответствующий результат", – отметила Гриневич.

По ее словам, местные органы самоуправления также должны заботиться о развитии внешкольного образования, ведь оно имеет влияние на развитие успеваемости детей. А особенно активно на читательскую компетентность влияет занятия по театральному искусству.

"Дети, которые участвовали в кружках, секциях, имели существенно лучшие результаты по читательской грамотности, чем другие четвероклассники. Это означает, что внешкольное образование имеет особое влияние на учебные результаты детей. Мы наблюдаем тенденцию, когда органы местного самоуправления, управляющих заведениями внешкольного образования, иногда экономят именно на этой системе и сокращают ее", – сообщила министр.

Дети в школе УП. Жизнь

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины готовит постановление об отмене единой тарифной сетки по оплате труда педагогов. Так, зарплата учителя должна быть на уровне трех минимальных заработных плат.

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