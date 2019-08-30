Гриневич официально передала власть новому министру образования

Бывшая руководительница МОН Лилия Гриневич поздравила 11-го министра образования и науки Анну Новосад с назначением на должность и вручила ей переходные книги.

Официальная процедура передачи полномочий состоялась сегодня, 30 августа, пишет пресс-служба ведомства.

"Я считаю, что ваше назначение является одним из самых удачных решений этого правительства. Вы есть человеком, который является соавтором многих положительных изменений, которые мы осуществили за последние три года. Я уверена, что все это станет залогом развития образования", – отметила Гриневич.

Новосад ознакомили с обустройством кабинета и рабочим оборудованием. Ей также рассказали о телефонах оперативной связи с другими членами Кабмина и премьер-министром.

Анна Новосад и Лилия Гриневич Пресс-служба Министерства образования и науки

Во время встречи Гриневич также подарила новой руководительницы две переходные книги, куда вошло описание реформ, которые осуществляло Министерство в течение 2016-2019 годов.

"Первую книгу посвящено реформе Новой украинской школы. Вторая книга содержит подробную информацию о работе Министерства по другим направлениям. Речь идет о наработке в сфере инклюзивного, дошкольного, профессионального и высшего образования, науки и инноваций, сотрудничестве с международными партнерами и т.д.", – говорится в сообщении.

Анна Новосад и Лилия Гриневич Пресс-служба Министерства образования и науки

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад рассказала о первых планах на посту министра образования Украины.

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