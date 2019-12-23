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Грибок, сорванный пол и голодные дети: на Прикарпатье возник скандал из-за аварийной школы

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Родители учеников Красноильской ООШ, что на Прикарпатье, забили тревогу из-за аварийных условий в учебном заведении. В школе стены поражены грибком второй год, дети лишены питания, а средства на ремонт не выделяют.

Поэтому в Ивано-Франковскую ОГА приехали около сотни жителей села Красноилье, чтобы на их школу обратили внимание, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Галицкий корреспондент.

Прошлое правительство пообещало выделить на школу 10 млн гривен. 29 ноября 2019 года в учебном заведении начался ремонт. Рабочие сбили штукатурку, сорвали пол и выкопали всю почву, пораженную грибком. А дальше ремонт прекратился, так как средства не поступили через отмененное сегодняшним правительством 500-е постановление.

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"Если в следующем году ничего не сдвинется, то родители не пустят детей в школу", – отметила директор школы Мария Шкиндюк.

Грибок в школе Красноилье

Грибок в школе Красноилье

ТСН

Чтобы сделать капитальный ремонт надо 30 млн гривен. Председатель Ивано-Франковской ОГА Денис Шмигаль отметил, что такие проблемы есть и в других школах. А деньги на ремонт учебного заведения уже заложены в бюджете области на 2020 год.

"Волнение родителей являются обоснованными. Я не снимаю с себя ответственность, но такая ситуация там уже давно. Поэтому уже и сейчас ее решить невозможно", – добавил Шмигаль.

Родители школьников вышли к председателю Ивано-Франковской ОГА

Родители школьников вышли к председателю Ивано-Франковской ОГА

Галицкий корреспондент

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине в школе вспыхнул громкий скандал из-за аварийной крыши.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
конфликт в школе скандал в школе
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