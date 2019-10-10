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Готовятся к визиту Новосад: в Одессе школьников заставили таскать камни

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В лицее "Европейский" города Одессы директор заставила учеников перетаскивать камни из школьной площадки за забор.

Об инциденте, который произошел 9 октября, сообщила в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" мама одного из учеников учебного заведения Яна Калмыкова. По ее словами, так в лицее готовятся к приезду министра образования Анны Новосад (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Кроме этой ситуации, в лицее регулярно присутствуют эксплуатация детского труда и нецелевое использование трудового ресурса. Наблюдается прессинг учителей и невыполнение административной деятельности со стороны директора лицея Алевтины Подорожной", – сообщила Калмыкова.

Пост в социальной сети вызвал возмущение пользователей в адрес администрации учебного заведения.

Готовятся к визиту Новосад: в Одессе школьников заставили таскать камни

Скриншот комментариев

Готовятся к визиту Новосад: в Одессе школьников заставили таскать камни

Скриншот комментариев

В Одессе школьников заставили таскать камни

В Одессе школьников заставили таскать камни

Facebook Яна Калмыкова

Готовятся к визиту Новосад: в Одессе школьников заставили таскать камни

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове разгорелся скандал из-за эксплуатации школьников.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Одесса
Теги
скандал в школе конфликт в школе новости Одессы
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