Готовятся к визиту Новосад: в Одессе школьников заставили таскать камни

В лицее "Европейский" города Одессы директор заставила учеников перетаскивать камни из школьной площадки за забор.
Об инциденте, который произошел 9 октября, сообщила в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" мама одного из учеников учебного заведения Яна Калмыкова. По ее словами, так в лицее готовятся к приезду министра образования Анны Новосад (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Кроме этой ситуации, в лицее регулярно присутствуют эксплуатация детского труда и нецелевое использование трудового ресурса. Наблюдается прессинг учителей и невыполнение административной деятельности со стороны директора лицея Алевтины Подорожной", – сообщила Калмыкова.
Пост в социальной сети вызвал возмущение пользователей в адрес администрации учебного заведения.
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
В Одессе школьников заставили таскать камни
Facebook Яна Калмыкова
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове разгорелся скандал из-за эксплуатации школьников.
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