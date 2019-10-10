Готовятся к визиту Новосад: в Одессе школьников заставили таскать камни

В лицее "Европейский" города Одессы директор заставила учеников перетаскивать камни из школьной площадки за забор.

Об инциденте, который произошел 9 октября, сообщила в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" мама одного из учеников учебного заведения Яна Калмыкова. По ее словами, так в лицее готовятся к приезду министра образования Анны Новосад (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Кроме этой ситуации, в лицее регулярно присутствуют эксплуатация детского труда и нецелевое использование трудового ресурса. Наблюдается прессинг учителей и невыполнение административной деятельности со стороны директора лицея Алевтины Подорожной", – сообщила Калмыкова.

Пост в социальной сети вызвал возмущение пользователей в адрес администрации учебного заведения.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

В Одессе школьников заставили таскать камни Facebook Яна Калмыкова

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове разгорелся скандал из-за эксплуатации школьников.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!