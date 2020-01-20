Государство будет платить за репетиторов в школе: Новосад рассказала о нововведение

В школах Украины узаконят репетиторство, чтобы ученики имели возможность подтянуть знания по предметам на индивидуальном занятии за государственный счет.

Об этом сообщила министр образования Анна Новосад. По ее словам, такой возможностью будут пользоваться ученики, которые имеют успеваемость ниже средней по конкретному предмету, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы предоставляем право на определенное "узаконенное репетиторство" в публичных школах, которое будет оплачиваться за счет государственных средств", – сообщила Новосад.

Министр также не возражает риск, что учителя будут спекулировать занятиями, чтобы получать дополнительный доход. Но законодательством невозможно урегулировать все потенциальные происки недоброжелателей.

"Я думаю, что в нормативке мы найдем, как все это ограничить. Если в учителя весь класс резко начинает хуже учиться, и после уроков, предусмотренных планом, все идут на внеклассные занятия, то это будет определенным звоночком для директора", – добавила главный педагог страны.

В Украине узаконят репетиторство газета ВРЕМЯ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты рассказывали способы, как можно урегулировать репетиторство в Украине.

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