Горячая линия по вопросам образования прекратит работу после 1 сентября

Директор ОО "Фонд "Открытая политика" Ирина Жданова вместе с командой будут просить новый парламент продолжить работу общенациональной горячей линии после 1 сентября.
Как сообщила Жданова, чтобы это произошло, необходимо внести изменения в нормативно-правовые документы, пишет Укрінформ.
"Наши телефоны знают как на мирных территориях, так и на оккупированных. Если 2 сентября их выключить – это будет неправильно прежде всего политически, это означает, что мы оставляем граждан на неподконтрольных территориях один на один с решением проблемы получения легальных документов об образовании, документов государственного образца", – отметила она.
Жданова объяснила, что с 1 сентября горячая линия должна работу прекратить, хотя и является "единственным национальным колл-центром по вопросам образования в целом". Отмечается, что за 4 года работы было принято более 35 тысяч звонков, из которых более 7 тысяч – с Востока и Крыма.
"Мы считаем непринципиальным, кто будет вести горячую линию, но мы считаем важным, чтобы она была", – добавила директор фонда "Открытая политика".
горячая линия
Вовремя
Как сообщал OBOZREVATEL, "Слуга народа" планирует изменить образование на оккупированных территориях.
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