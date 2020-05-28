Горные породы и цикл преобразования

Горные породы – это твердое тело, состоящее из кучки различных минералов. Они не являются равномерными и находятся на поверхности Земли или в ее глубинах.

Есть некоторые породы, которые происходят из космоса, – метеориты. Они могут иметь различные элементы или минеральный состав, чем обычная земляная порода. Обычно они состоят из железа.

Ученые, как правило, классифицируют горные породы по способу их создания или формирования. Существует три основных типа: метаморфические, магматические и осадочные. Однородные горные породы могут быть важным источником полезных ископаемых. А узнать больше о полезных ископаемых вы сможете в учебнике по географии за 6 класс В.Ю. Пестушко.

Виды горных пород

Метаморфические. Образуются благодаря сильному нагреву и давлению. Они находятся внутри земной коры, где достаточно тепла и давления для формирования горных пород. Метаморфические породы часто изготавливаются из других типов горных пород. Например, сланцы, осадочная горная порода, могут быть изменены в метаморфическую породу, например шифер или гнейс. Это изменение формы называется метаморфизмом.

Магматические. Образуются вулканами. Когда извергается вулкан, он выводит горячую расплавленную скалу под названием магма или лава. В конце концов магма остынет и затвердеет, когда она достигнет поверхности Земли или где-то в пределах коры. Эту закаленную магму или скамью называют также магматической породой. Примерами являются базальт и гранит.

Осадочные. Образуются годами путем осаждения земного материала, что уплотняется вместе и становится твердым. Ручей или река перенесет много небольших кусочков скал и минералов к большому водоему. Эти кусочки будут оседать на дне в течение долгого времени (возможно миллионов лет). Тогда сформируется сплошная скала. Примеры осадочных пород – сланцы, известняки и песчаники.

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Цикл преобразования горной породы

Горные породы постоянно меняются в цикле преобразования. Может даже пройти миллионы лет, чтобы горная порода изменилась.

Приводим пример кругового цикла, который описывает, как порода может меняться от магматического к осадочного и метаморфического со временем.

Расплавленный камень или магма направляются на земную поверхность вулканом. Он охлаждается и образует магматическую скалу. Далее река медленно разбивает эту скалу на небольшие куски осадка. Осадок с годами накапливается и затвердевает. Так образуется осадочная порода. Медленно эта осадочная порода будет покрываться другими горными породами и попадет вглубь земной коры. Когда давление и тепло достигнут достаточно высокого уровня, осадочная горная порода превращается в метаморфическую. Цикл начнется снова.

Горные породы не требуют соблюдения этого конкретного цикла. Они могут меняться от одного типа к другому и снова возвращаться практически в любом порядке.

Цикл преобразования горной породы Викимедиа

Интересные факты о горных породах:

Слово "магматический" происходит от латинского слова "ignis", что означает "огонь".

Руды – это горные породы, содержащие золото и серебро.

Осадочные породы образуют слои на дне океанов и озер.

Мрамор – метаморфическая порода, образующаяся, когда известняк подвергается воздействию нагревания и давления внутри Земли.

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