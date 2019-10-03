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Google займется высшим образованием в Украине

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Министерство образования будет сотрудничать с Google над улучшением цифровых навыков преподавателей вузов.

Как сообщила пресс-служба МОН, об этом шла речь во время встречи министра образования Анны Новосад и директора по публичной политике и взаимодействию с государственными органами Google Вильсоном Уайтом.

Отмечается, что первым шагом станут соответствующие онлайн-курсы. Также стороны договорились работать над адаптацией Google-классов для высших учебных заведений. Это поможет преподавателям лучше организовывать образовательный процесс, планировать мероприятия со студентами.

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Также педагоги смогут пройти соответствующую сертификацию с цифровых компетенций.

"Сначала МОН начало работать с Google в сфере общего среднего образования, и это сотрудничество дало прекрасные результаты. Теперь мы уже можем говорить и о высшем образовании, ведь мы убеждены, что все педагоги должны повышать свою цифровую грамотность – этого требуют современные образовательные тенденции", – подчеркнула Новосад.

Google

Google

ВУЗ - Высшее образование

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Тема
Образование в Украине
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины образование Google
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70rus xxx
70rus xxx
Раз ЗЕлински сказал-запихну страну в смартфон,надо соответствовать.
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