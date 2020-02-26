Прокуратура штата Нью-Мехико (США) обвинила компанию Google в незаконном сборе личной информации о детях без необходимого согласия родителей.

По словам генерального прокурора штата Гектора Балдераса, компания продает свои ноутбуки Chromebook школам по всему миру вместе со своим бесплатным или недорогим программным пакетом G Suite for Education, который включает инструменты электронной почты и письма. Идет сбор информации о физическом расположении, голосовых записях, паролях и контактных данных, пишет Reuters.

Балдерас подал в суд на поисковую систему Google Alphabet Inc. В нем указано, что своими действиями Google нарушает закон о защите конфиденциальности детей в интернете. В законе прописано получения согласия родителей детей до 13 лет на сбор подобной информации.

"Подростки часто обращаются к интернету для поиска ответов на очень личные вопросы, которые они боятся или стесняются задать взрослым. Они могут касаться здоровья, сексуального образования, способов борьбы с издевательствами и т.д.", – подчеркнул Балдерас.

Google обвинили в незаконном сборе информации о детях CNBC.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что Google займется высшим образованием в Украине.

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