Гончарук соврал? Новосад опровергла громкое заявление о зарплате учителям

Принцип "деньги ходят за школьником", о котором недавно заявлял премьер-министр Алексей Гончарук, не будет внедряться.

Информацию опровергла министр образования Анна Новосад. По ее словам, у них с Гончаруком произошло определенное недоразумение в терминах, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на LB.ua.

Также отмечается, что с сайта Кабмина новость с заявлением Гончарука удалили.

"Со следующего года мы будем давать средства на места финансирование заработной платы учителей относительно реального количества учеников состоянию на октябрь 2019 года", – отметила Новосад.

Руководительница МОН объяснила, что последние несколько лет заработная плата рассчитывалась в соответствии с количеством учеников двухлетней давности, а контингент за последние годы значительно вырос.

Поэтому получается, что областям не всегда хватало средств, чтобы выплачивать и оклад, и надбавки, в том числе за престижность. Для этого в Госбюджете-2020 Кабмин заложил 2,2 млрд гривен, чтобы посчитать реальный контингент учащихся.

Новосад опровергла громкое заявление о зарплате учителям УП.Життя

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад назвала причины возникновения задолженности учителям.

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