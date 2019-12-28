Премьер-министр Алексей Гончарук предложил открывать в Украине больше частных детсадов, чтобы преодолеть очереди.

В частности, глава правительства подчеркнул, что для качественного дошкольного образования необходимо решить три первоочередные задачи: преодоление очередей в детсады, открытие частных учреждений и обеспечения инклюзивного доступа, пишет пресс-служба ведомства.

"На 1 сентября 2019 года очередь в детсады составляла более 30 тысяч детей. Стоит задача либерализации требований к открытию и функционированию частных учреждений дошкольного образования и установления льготной платы за аренду помещений", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что правительство запланировало увеличить продолжительность отпуска воспитателям и внедрить денежную помощь выпускникам вузов, которые заключат соглашение на трудоустройство.

Гончарук предложил открывать больше частных детсадов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобразования сообщили, когда исчезнут очереди в детсады.

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