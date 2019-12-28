Главная Новости
МоваЯзык

/ Новости Моя Школа

Гончарук предложил открывать больше частных детсадов

582
Читать материал на украинском

Премьер-министр Алексей Гончарук предложил открывать в Украине больше частных детсадов, чтобы преодолеть очереди.

В частности, глава правительства подчеркнул, что для качественного дошкольного образования необходимо решить три первоочередные задачи: преодоление очередей в детсады, открытие частных учреждений и обеспечения инклюзивного доступа, пишет пресс-служба ведомства.

Новости
Воспитателям детсадов не увеличат отпуск: в Минобразования назвали причину

"На 1 сентября 2019 года очередь в детсады составляла более 30 тысяч детей. Стоит задача либерализации требований к открытию и функционированию частных учреждений дошкольного образования и установления льготной платы за аренду помещений", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что правительство запланировало увеличить продолжительность отпуска воспитателям и внедрить денежную помощь выпускникам вузов, которые заключат соглашение на трудоустройство.

Гончарук предложил открывать больше частных детсадов

Гончарук предложил открывать больше частных детсадов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобразования сообщили, когда исчезнут очереди в детсады.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Дошкольный период" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Дошкольный период
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
очередь в детский сад детский сад Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы