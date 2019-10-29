Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

"Голос" предложил увеличить рабочую неделю для учителей: Минобразования поставило точку

1.5т Читать материал на украинском

Министерство образования не поддержало предложение партии "Голос" ввести 40-часовую рабочую неделю для учителей.

Как заявила министр образования Анна Новосад, эта правка плохо проработанная и не дает ответов на вопросы, как будут защищены учителя и как эти часы будут учитываться, пишет пресс-служба ведомства.

Также руководительница МОН отметила, что педагоги запланировали под Верховной Радой Украины на сегодня, 29 октября, акцию протеста из-за правок депутатов "Голоса" в законопроекте "О среднем образовании". К протестующим присоединятся заместители Новосад Любомира Мандзий и Егор Стадный.

Новости
Части учителей все же повысят зарплаты: Новосад раскрыла детали

"Я бы хотела обратиться к нашим педагогам и заверить, что Минобразования категорически не будет поддерживать такие новации. Сейчас наша цель, чтобы новый Закон "О среднем образовании" создал больше возможностей и инструментов для успешной работы учителей, а не дополнительно регулировал их труд", – отметила Новосад.

По ее словам, МОН считает целесообразным внести отдельные надбавки к зарплате учителей в должностной оклад.

"Ненормальная ситуация, когда надбавки за своим весом в заработной плате учителей могут преобладать над должностным окладом. Мы выступаем за то, чтобы их количество было уменьшено, но только за счет их внесения в должностной оклад. Например, надбавка за престижность должна стать частью должностного оклада учителя", – объяснила министр.

"Голос" предложил увеличить рабочую неделю для учителей

"Голос" предложил увеличить рабочую неделю для учителей

kordon.in.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, учителя забили тревогу из-за правки об отмене надбавок учителям и увеличении рабочего времени до 40 часов в неделю, которые подали народные депутаты политической фракции "Голос" к проекту закона о среднем образовании. Педагоги считают, что это ухудшит условия труда. Однако в "Голосе" пояснили, что инициатива наоборот будет гарантировать высшую зарплату.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.

Тема
Школа
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
школа зарплата Партия Вакарчука "Голос"
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы