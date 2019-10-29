"Голос" предложил увеличить рабочую неделю для учителей: Минобразования поставило точку

Министерство образования не поддержало предложение партии "Голос" ввести 40-часовую рабочую неделю для учителей.

Как заявила министр образования Анна Новосад, эта правка плохо проработанная и не дает ответов на вопросы, как будут защищены учителя и как эти часы будут учитываться, пишет пресс-служба ведомства.

Также руководительница МОН отметила, что педагоги запланировали под Верховной Радой Украины на сегодня, 29 октября, акцию протеста из-за правок депутатов "Голоса" в законопроекте "О среднем образовании". К протестующим присоединятся заместители Новосад Любомира Мандзий и Егор Стадный.

"Я бы хотела обратиться к нашим педагогам и заверить, что Минобразования категорически не будет поддерживать такие новации. Сейчас наша цель, чтобы новый Закон "О среднем образовании" создал больше возможностей и инструментов для успешной работы учителей, а не дополнительно регулировал их труд", – отметила Новосад.

По ее словам, МОН считает целесообразным внести отдельные надбавки к зарплате учителей в должностной оклад.

"Ненормальная ситуация, когда надбавки за своим весом в заработной плате учителей могут преобладать над должностным окладом. Мы выступаем за то, чтобы их количество было уменьшено, но только за счет их внесения в должностной оклад. Например, надбавка за престижность должна стать частью должностного оклада учителя", – объяснила министр.

"Голос" предложил увеличить рабочую неделю для учителей kordon.in.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, учителя забили тревогу из-за правки об отмене надбавок учителям и увеличении рабочего времени до 40 часов в неделю, которые подали народные депутаты политической фракции "Голос" к проекту закона о среднем образовании. Педагоги считают, что это ухудшит условия труда. Однако в "Голосе" пояснили, что инициатива наоборот будет гарантировать высшую зарплату.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!