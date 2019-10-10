Голодала: на оккупированном Донбассе ребенок потерял сознание в школе

В оккупированном поселке Оленевка на Донбассе пятиклассница потеряла сознание в школе от голода.

Мать ребенка длительное время злоупотребляет спиртными напитками, в квартире царит антисанитария, отсутствуют продукты питания, пишет Depo.Донбас со ссылкой на прессслужбу "МВД ДНР".

"В Оленевке на уроке одна из учениц 5 класса школы № 2 почувствовала себя плохо. Девочку отвели к школьной медсестры, которая подтвердила состояние ребенка. Во время беседы стало известно, что школьница страдает голодом, потому что дома совсем нет еды", – говорится в сообщении .

Как отмечается, полиция провела с матерью профилактическую беседу. Если она не создаст своему ребенку надлежащие условия для жизни, будет рассмотрен вопрос о лишении ее родительских прав.

школа Униан

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