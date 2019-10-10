Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Голодала: на оккупированном Донбассе ребенок потерял сознание в школе

429 Читать материал на украинском

В оккупированном поселке Оленевка на Донбассе пятиклассница потеряла сознание в школе от голода.

Мать ребенка длительное время злоупотребляет спиртными напитками, в квартире царит антисанитария, отсутствуют продукты питания, пишет Depo.Донбас со ссылкой на прессслужбу "МВД ДНР".

Новости
"На колени! Слышала, с*ка?!" В Черновцах подростки устроили массовую травлю школьницы

"В Оленевке на уроке одна из учениц 5 класса школы № 2 почувствовала себя плохо. Девочку отвели к школьной медсестры, которая подтвердила состояние ребенка. Во время беседы стало известно, что школьница страдает голодом, потому что дома совсем нет еды", – говорится в сообщении .

Как отмечается, полиция провела с матерью профилактическую беседу. Если она не создаст своему ребенку надлежащие условия для жизни, будет рассмотрен вопрос о лишении ее родительских прав.

школа

школа

Униан

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье родители устроили языковой скандал в школе.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Инциденты в школах" на OBOZREVATEL.

Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Донецк
Теги
школа Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы