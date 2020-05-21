Гепарды: как они выглядят и чем питаются. Интересные факты

Гепард – самая быстрая кошка из всех сухопутных животных. Он может достичь скорости до 110 км в час. Гепард может разогнаться до такой скорости за 3,5 секунды.

Гепарды в основном встречаются в Африке, также есть небольшое их население в Иране. Они любят жить на открытых участках суши, таких как африканские травы и саванны. О месте проживания других животных читайте в учебнике по биологии за 7 класс Т.И. Базановой.

Гепарды считаются вымирающим видом. В 1900 году было более 100 000 гепардов, но сегодня их около 11 000.

Характерные признаки

Гепарды имеют короткий загорелый мех, который имеет небольшие черные точки, что помогает им скрыться. На белой области желудка в гепарда пятен нет. Взрослые кошки вырастут до 60 кг и длиной около 130 см.

Они имеют стройное тело, длинные ноги и узкую талию. Самка обычно меньше самца, но внешних различий между мужским и женским гепардом нет.

Гепарды меньше, чем лев, тигр, леопард и ягуар. Часто их считают самыми маленькими из крупных кошек.

Самцы для охоты часто объединяются в группы, которые называются коалициями. Обычно они группируются с братьями, но могут и с существующей группой или другими самцами, которые были одинокими. Однако самки гепардов охотятся в одиночку или с детенышами.

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Питание

Гепарды в основном питаются газелями, импалами, цесарками и зайцами. Они охотятся в сумерках или на рассвете.

В них отличное зрение, поэтому подкрадываются как можно ближе к добыче, а затем используют свою максимальную скорость для ловли. Гепарды обычно едят жертву как можно скорее, прежде чем лев или гиены смогут забрать ее.

Маленькие гепардики очень уязвимы, когда рождаются. Мать внимательно оберегает детенышей от потенциальных врагов: льва, леопарда и стаи гиен. Молодые гепарды живут с мамой до 1,5 года.

В основном гепард проживет 15-20 лет.

Интересные факты о гепардах: