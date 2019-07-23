Геймификация в образовании: что это такое и чем полезно для детей

Геймификация (или игрофикация) заключается в том, чтобы использовать игровые подходы неигровых процессов. Это помогает достучаться до современных детей, которые привыкли играть в компьютерные игры и общаться в социальных сетях.

Как пишет Освіта Нова, игровые методики всегда использовались в школьном образовании. Контрольные экзамены, переход из класса в класс, финальное тестирование – в этом есть элементы игры, однако не всегда эффективные.

"Проблема в том, что классические образовательные методики часто игнорируют простой, но бесконечно важный факт – обучение должно приносить радость, оно может и должно быть интересным. Ценный потенциал игрового обучения кроется в том, что оно помогает ученикам видеть задачи, тему или модель в контексте – как часть системы", – говорится в сообщении.

Геймификация Нуш

Хорошая игра решает несколько потребностей игроков:

потребность в автономии – я сам выбираю, играть или нет, во что играть и как достигать успеха;

потребность в компетентности – я разобрался и справился. Я победитель;

потребность в признании – я могу поделиться результатом с другими пользователями.

Чтобы удовлетворить эти потребности, стоит:

предложить вознаграждение за каждое задание – это могут быть баллы, имеющие материальную или нематериальную ценность.

взвешенно стимулировать конкуренцию. Многих это мотивирует, а других пугает сравнение с кем-то или невысокая позиция в рейтинге;

предусмотреть различные виды взаимодействия: друг против друга, команда против проблемы;

предоставить возможность делиться результатами и достижениями как в игре, так и за ее пределами (например, в соцсетях или на доске почета в классе).

Адепты игровых методик отмечают, что так ученики лучше запоминают материал.

Так, после полгода практики можно заметить, что основная прелесть игровых методик – это отношение к ошибкам. В школе за это всегда наказывают, но редко хвалят за правильные ответы или решения. В компьютерных играх, наоборот, ошибки приветствуются и являются основным инструментом достижения успеха. Например, игра Angry Birds ярко демонстрирует, как с каждой неудачей игрок испытывает новые варианты успешного достижения цели – убить свиней. Играя, мы знаем, что нет ничего страшного в неудаче – чем быстрее мы сделаем что-то не так, тем быстрее мы сможем найти верное решение.

Отмечается, что игра – это один из способов мотивации. Поэтому геймификация без качественного образовательного контента работать не будет.

Геймификация Нуш

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