История основания Киева: легенды и интересные факты

История основания столицы Украины Киева давно окутана легендами. Известно, что официально город основали в 482 году, однако первые небольшие поселения на территории современной Киевщины были еще 15-20 тысяч лет назад.

В одной из самых известных на сегодня легенд, которая описана в "Повести временных лет" рассказывается, что основателями Киева есть три брата из славянского племени полян – Кий, Щек и Хорив и их сестра Лыбедь. Сначала каждый брат основал свое укрепление на киевских горах. Однако согласно тогдашнему патриархальному строю, именно с самым старшим братом связывали все достижения. Поэтому князья решили объединиться: город на днепровских холмах назвали в честь старшего брата – Кия, а именами других ради чествования назвали горы и реку, которая протекала поблизости.

Впоследствии вокруг Киева образовали Полянское и Киевское княжества, объединяющие полян, древлян и северян. Сначала эти земли называли Русскими, а затем – Киевской Русью. Если вам интересны такие истории, то переходите по ссылке на учебник по истории Украины 7 класс О.В. Гисема и узнайте больше об основании других городов.

Что было до официального основания Киева

До официальной даты основания Киева на территории современного города были найдены и исследованы Кирилловская стоянка (25 тысячелетие до н. э.), Трипольская культура (4-3 тысячелетия до н. э.) и Зарубинецкая культура (II век до н. э.) . Если вам нужно ответить на сложные вопросы из своего учебника, то ищите правильные ответы в разделе "ГДЗ и решебники по истории Украины 7 класс".

Поселение с древнейших времен до III ст. до н.э. на территории современной Киевщины называют докиевские. Во времена Великой Скифии на Старокиевской и Замковой горах, на Подоле, Оболони, Печерске жители выращивали хлеб, ухаживали скот, знали разные ремесла, торговали с греческими городами на Черном море.

В начале нашей эры здесь также активно кипела жизнь. Ученые находили клады римских монет, оборонительные валы, богатые могилы тех времен, что подтверждало, что на территории современного Киева заканчивались торговые пути с юга. Был определен возраст древнейших фортификационных укреплений на Старокиевской горе, которые датируются серединой I тысячелетия н. э. Если вам интересно узнать о других достопримечательностях, то читайте учебник по истории Украины за 5 класс В.С. Власова.

замке 7 чудес Украины

Легенда об основании Киева

"Поляны же жили в те времена отдельно и властвовали родами своими... И были три брата: один по имени Кий, другой – Щек и третий – Хорив, и сестра их – Лыбидь. Кий сидел на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется Щекавицей, а Хорив – на третьей горе, отчего и прозвана она Хоривицей. и построили они городок в честь своего старшего брата, и назвали его Киев. а вокруг города был лес и пуща большая, и ловили там зверей. и были мужи мудры и сообразительными, и назывались они полянами, от них в Киеве есть поляны и до сих пор", – рассказывается в "Повести временных лет".

Как говорится в летописи, Кий также ходил к греческому царю в Царьград (Византия), имя которого не сохранилось. Известно, что большие почести отдал ему царь, при котором он приходил. Вероятно, он выступал как союзник византийского императора, ведь они тогда часто нанимали антских князей, подкупая их деньгами или землей.

Когда Кий возвращался домой, то на Дунае понравились ему место, и построил он там маленький городок. Он хотел жить со своими братьями и сестрой, однако окружающие жители не дали ему этого сделать. Поэтому этот город прозвали Киевец, остатки которого сохранились до XI-XII вв. После этого Кий вернулся в Киев, где и умер. В этом же городе умерли его братья Щек и Хорив и сестра Лыбедь.

После смерти всех братьев права полян начали притеснять древляне и другие племена. Их нашли хазары, которые требовали платить им дань. Поляны посоветовались и с каждого дома дали хазарам по мечу.

"И понесли [это] хазары князю своему и старейшинам своим, и сказали им: "Вот, новую дань нашли мы". А те спросили их: "Откуда?" И они сказали им: "В лесу на горах, над рекой Днепровской". А те спросили: "Что они дали?" и они показали меч, и сказали старцы хазарские: "Нехорошая [это] дань, княже. Мы получили [ее] односторонним оружием, то есть саблями, а тех оружие обоюдоострое, то есть мечи. Они будут собирать дань и с нас, и с других земель". И все это сбылось, [потому что] говорили они не по своей воле, а по Божьему повелению".

В школе обычно проверяют знания на тему "Восточнославянские племена накануне образования государства", где упоминается Кий, его братья и сестра. Чтобы знать точные ответы, вы сможете проверить себя сейчас благодаря ГДЗ по истории Украины 7 класс А.Е. Святокума, комплексная тетрадь для контроля знаний.

Памятник основателям Киева itinery.com.ua

Язычество: обряды на Руси

До принятия христианства славяне были язычниками. В основе этого верования лежало обожествление сил природы, животных и растений. На первый план выносили божества, которые олицетворяли силы природы, почитались также священные деревья и дикие звери. Дубы во времена язычества сохранялись нетронутыми. Установка челюсти дикого кабана в ствол способствовала отношению к дубу как к священному предмету.

Для славян важными были капища, святилища, где стояли выполнены из разного материала изображения языческих богов. Такие культовые сооружения найдены в Киеве, Чернигове, Новгороде. Однако одним наличием культовых сооружений не ограничивалось. Следили за соблюдением всех обычаев, обрядов волхвы, колдуны, ведуны. О них упоминается в "Повести временных лет", когда описывается смерть князя Олега Вещего. Колдун предсказал князю смерть от собственного коня. Однако животное умерло, а Олег остался жив. Тогда князь обвинил колдунов во лжи. Однако пророчество все же сбылось: Олег умер от укуса змеи, которая выползла из черепа его коня.

Украинское язычество www.ridivira.com

Статус Киева во времена Киевской Руси

Один из древнейших районов Киева Подол был главным торговым центром города. Здесь находились каменные соборы, дворы торговцев и вечевая площадь. Названия улиц – Щекавицкая, Хорива, Борисоглебская, Игоревская, Братская, Волошская, подтверждают давность этого района. Во времена Киевской Руси Подол был разделен на кварталы: Гончары, Дегтяри, Кожемяки, Торжище, а река Почайна, которая омывала этот район, была одной из трасс пути "из варяг в греки". Подробнее об этом важном торговом пути вы сможете найти в любом учебном пособии в разделе "Учебники по истории Украины 7 класс".

На Подоле были найдены остатки мастерских, в которых работали ремесленники 60 различных специальностей. Однако наиболее популярной отраслью было кузнечное и художественное ремесло. На Подол постоянно прибывали купцы и некоторые даже временно селились там. Например, у Торжища находился двор новгородских купцов, которые построили церковь Святого Михаила – Новгородскую колокольню, а купцы из Турова – Туровскую колокольню. На Подоле не сохранились сооружения древних времен, однако их можно увидеть на Старокиевской горе, где было основано "град Кия".

Владимир Великий, князь Киевской Руси, в интересах языческой элиты ввел языческий пантеон богов. На месте старого капища, где стояло подобие Перуна, появились 7 разноплеменных богов: Перун, Даждьбог, Хорс, Стрибог, Симаргл, Мокошь и Велес.

Однако впоследствии Владимир сделал вывод, что государству нужна новая вера. Поэтому он решил принять христианство и окрестить русичей. Крещение состоялось во времена затруднительного положения Византии, в то время считалась могущественным государством. Тогда византийский император обратился в Киев с просьбой о военной помощи. Главными условиями, по которым Киев соглашался помочь Византии, были брак Владимира с сестрой императора Анной и содействие крещению населения Киевского государства.

После принятия христианства в 988 году Киев загудел другой жизнью – городской. На месте языческих капищ строили церкви, что символизировало победу христианской религии. А главным сооружением Киева в Х в. считалась Десятинная церковь (Святой Богородицы). Первый каменный храм получил такое название, потому что на его содержание князь Владимир Великий выделил десятую часть доходов своих владений. Его стены покрывала фреска и мозаика, а внутри можно было увидеть драгоценные кресты, иконы, которые Владимир вывез из Корсуни (Херсонеса). В 1240 году церковь разрушили монголо-татары.

Территория Киевской Руси history.vn.ua

Киев во время междоусобной борьбы сыновей Владимира Великого

После смерти князя Владимира между его сыновьями началась борьба за Киевский престол. Его унаследовал старший сын Святополк, который побоялся соперничества и приказал убить своих младших братьев Бориса и Глеба, которые княжили в северных городах Ростове и Муроме, а затем и третьего брата – Святослава. Князья Борис и Глеб жили по-христиански и не имели никаких намерений конкурировать со Святополком. Их похоронили в церкви святого Василия в Вышгороде в 1026 году.

Против Святополка пошел походом князь Ярослав, что княжил в Новгороде. Тогда победил князь Ярослав, а Святополка выгнали из Руси за его преступления. После этого три года продолжалась борьба за власть между Ярославом и Мстиславом, но потом они помирились и разделили между собой Русь. В 1036 г. князь Мстислав умер, и Ярослав вновь стал единственным обладателем Киевской Руси.

Уже в XI в. Киев стал крупнейшим городом Европы, где проживало 50-150 тысяч человек, хотя в то время Рим, Лондон и Париж имели по 20 000 населения. Уступал Киев тогда только Константинополю. Варяги удивлялись большому количеству крепостей, поэтому назвали современную территорию Украины "страной городов".

Понравилось читать об истории Украины, в частности, Киева? Тогда не останавливайтесь на начатом! О прошлом своей страны вы сможете узнавать и в видеоформате благодаря разделу "Онлайн уроки за 7 класс по истории Украины". Слушайте о Галицко-Волынском государстве при преемниках Даниила Романовича и его культуре, Чернобыле и многое другое.