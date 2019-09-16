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Где в Украине открыли больше всего детсадов в 2019 году: названы регионы

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Больше всего детсадов в 2019 году введено в действие в Волынской области – 7 учреждений дошкольного образования на 247 мест.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки. Всего в Украине введены в действие 18 помещений учреждений дошкольного образования на 1 150 мест, пишет УНН.

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"Во Львовской области открыли 5 учреждений дошкольного образования на 198 мест. Также, введено в действие по 2 сады в Одесской области на 120 мест и в Ривненской области на 310 мест", – говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на 1 августа 2019 года, открыли по одному новому детскому саду в Закарпатской области на 60 мест и Хмельницкой области на 215 мест.

Детский сад

Детский сад

калитка

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине родители забили тревогу из-за издевательств в детсадах.

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Тема
Дошкольный период
Место
Украина
Теги
детский сад строительство
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