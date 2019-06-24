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Где потренироваться подавать заявление в вуз: МОН начинает тестирование электронных кабинетов

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Потренироваться подавать заявления в вуз и создать свой личный кабинет каждый желающий сможет с 25 по 26 июня с 11 до 17 часов. Об этом сообщает Министерство образования и науки на своем сайте.

Такая возможность проводится в рамках тестирования с целью проверки Единой государственной базы по вопросам образования, говорят в МОН.

В тестовом режиме все функции будут такими же, как и в обычном. Желающие смогут воспользоваться функциями кабинета и понять как он работает.

Для участия в тестировании нужно зайти на сайт в указанные числа и время и перейти по ссылке “Генерація даних для тестування”, где размещена инструкция работы с тестовым кабинетом.

Кабинеты после истечения тестового периода будут удалены.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL опубликовал инструкцию по работе с электронным кабинетом для абитуриентов

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