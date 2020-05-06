Галактика: виды и интересные факты. Шпаргалка для урока по астрономии

Галактика – это группа звезд, межзвездного газа, пыли и других космических вещей. Она огромная и может иметь триллионы звезд. Все объекты в составе галактик вращаются вокруг общего центра масс.

Большие галактики разделены большими площадями пустого пространства. Есть даже скопления галактик, которые разделены еще больше площадями космоса. Ученые считают, что существует более 100 миллиардов галактик. Так, Вселенная огромная. А больше узнать о ней вы сможете в учебнике по астрономии за 11 класс М.П. Пришляка.

Млечный путь

Мы живем в галактике под названием Млечный Путь. Эта гигантская звездная система является частью скопления около 3000 галактик под названием Локальная группа. Млечный Путь – это спиральная форма галактики и состоит из 300 миллиардов звезд.

Все звезды, которые можно увидеть невооруженным глазом, находятся в нашей галактике. До 1924 года Млечный путь был единственной известной галактикой. Однако в 1924 году американский астроном Эдвин Хаббл сообщил об открытии других галактик.

Вокруг Млечного пути существует несколько звездных потоков. Они являются остатками звездных кластеров и карликовых галактик, которые в свое время поглотил Млечный Путь.

Млечный путь ракурс

Виды галактик

Спиральные. Галактика имеет ряд длинных плеч, которые спирально вращаются вокруг центра. Она состоит из плоских звездных дисков, спиральных ветвей и сферической центральной составляющей балдж. В центре расположены старые звезды, которые движутся по орбитам. Млечный Путь и Андромеду считают спиральными.

Линзовидные. Этот тип галактики похож на спираль, но имеет длинную полосу посередине, а спирали отходят от концов. Они имеют четкую выраженную выпуклость в центре.

Эллиптические. Имеют форму эллиптического диска без резких границ и четких деталей. В эллиптической галактике равномерное распределение звезд без четкого ядра.

Иррегулярные. Это любая другая форма галактики, которую невозможно отнести ни к одному типу. Большинство иррегулярных образованы двумя разнотипными галактиками, которые врезаются друг в друга.

Интересные факты о галактике:

Слово галактика происходит от греческого слова "молочный".

Некоторые ученые считают, что большая часть массы галактики состоит из таинственного вещества, который называется темным веществом.

Считается, что в центре галактик есть массивная черная дыра.

Ближайшая к Млечному Пути – галактика Андромеда, которая находится примерно в 2,6 миллионов световых лет от нас.

Нужно более двухсот миллионов лет, чтобы Солнце вышло на орбиту в центр галактики. Это называется галактическим годом.

Для закрепления материала в школе часто дают выполнять задачи на скорость, с которой удаляется галактика. Проверить себя вы сможете с помощью ГДЗ по астрономии за 11 класс М.П. Пришляка.