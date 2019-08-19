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Финансовая грамотность: в украинских школах вводят новый предмет

1.2т Читать материал на украинском

С 1 сентября ученики девятых и десятых классов в школах Украины будут изучать финансовую грамотность.

Как пишет пресс-служба Министерства образования и науки, учебное пособие и рабочая тетрадь "Финансовая грамотность. Финансы. Что? Почему? Как?" полностью учитывают изменения в финансовой сфере за последние 5 лет.

Основные права потребителей финансовых услуг, правила безопасной работы с платежными карточками, криптовалюты, электронные деньги, платежные интернет-инструменты – об этом украинские школьники узнают в новом учебном году.

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"Предприимчивость и финансовая грамотность – одна из компетенций, которой должны обладать ученики и выпускники Новой украинской школы. Это пособие – не просто практическое руководство. Он должен развить критическое и системное мышление в финансовых вопросах, умение оценивать риски и принимать взвешенные решения", – отметил заместитель министра образования и науки Вадим Карандий.

В разработке материалов приняли участие специалисты МОН, Проекта USAID "Трансформация финансового сектора", Университета банковского дела и ряд экспертов.

Учебное пособие и рабочая тетрадь можно загрузить по ссылке.

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Тема
Школа
Место
Украина
Теги
школа образование Министерство образования Украины
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Надо иначе назвать предмет. Например, "финансы поют романсы". Денег-то у paгулей нэма
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