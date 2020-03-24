Финал конкурса "Учитель года-2020" перенесли из-за карантина: названа дата

Третий тур всеукраинского конкурса "Учитель года-2020" перенесли на 17-25 сентября 2020 года из-за карантина.

Соответствующий приказ, который подписал и.о. министра образования Юрий Полюхович, обнародовали на сайте ведомства, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Так, финал конкурса был запланирован на 2-10 апреля. В нем должны были принять участие победители предыдущего регионального тура. В этом году конкурс проводится в пяти номинациях: "Зарубежная литература", "История", "Изобразительное искусство", "Начальное образование", "Химия".

Фінал конкурсу "Учитель року-2020" перенесли через карантин Первая электронная газета

"Учитель года" – всеукраинский конкурс профессионального мастерства учителей, который имеет целью найти и поддержать талантливых педагогов, способствовать их самореализации. Его проводят 25 лет подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинский попали в топ-50 лучших учителей мира.

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