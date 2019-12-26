В крупнейших городах Украины закроют все филиалы вузов: названы причины

До 1 июля 2021 года в Украине будут реорганизованы или закрыты все филиалы высших учебных заведений в пяти крупных городах – Киеве, Одессе, Днепре, Львове и Харькове.

Такая норма предусмотрена в законе №2299 об усовершенствовании высшего образования, принятом Верховной Радой 18 декабря. Причины и последствия этого решения в эфире ObozTV прояснила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", представитель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

"Если филиал действительно сильный и качественно работает, то вуз может его реорганизовать и создать отдельный, качественный институт. Если такой возможности нет – он должен быть закрыт", – уточнила Гришина.

По словам депутата, до 2021 года установлен переходной период, т.е. вузы получат возможность перевести студентов.

"Мы провели аудит, есть незаполненные лицензированные места, можно будет туда перевести", – предложила она.

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Гришина отметила, что сейчас в Украине не хватает студентов – многие молодые люди уезжают учиться за границу – и, чтобы остаться "на плаву", вузы начали активно открывать филиалы в больших городах.

"К сожалению, в подавляющем большинстве случаев эти филиалы предоставляют низкое качество образования. Если главный вуз находится в Одессе, сложно обеспечить высокое качество образования, открыв филиал в Киеве", – обратила она внимание.

Политик напомнила, что изначально главной целью открытия филиалов было обеспечение регионального доступа к образованию.

"Например, в таких небольших городах, как Новая Каховка, Каменец-Подольский, Краматорск и т.д. – там тоже живут потенциальные студенты и им нужно предоставлять возможность получать высшее образование. Для этого законом была предусмотрена возможность открытия филиалов. Сейчас это нивелировалось, и филиалы начали открывать просто как один из способов "спасения", получения дополнительного заработка, чтобы удержать вуз на плаву. Поэтому, конечно, очень низкое качество", – объяснила она.

В Украине не хватает студентов tophat.com

Ранее OBOZREVATEL писал о других новшествах закона №2299 – отмене дипломов государственного образца, введении "мотивационного письма" для абитуриентов, упрощении поступления для жителей временно оккупированных районов Донбасса и Крыма и т.д.

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