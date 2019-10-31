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Ежедневно рискует жизнью: тернопольская школьница тронула своей историей

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Восьмиклассница Валентина Курчаба из села Зеленая Тернопольской области тронула историей, как она каждый день вынуждена ходить на уроки через аварийный мост.

13-летняя девочка – единственная школьница в населенном пункте. Чтобы попасть в школу села Шидловцы Хмельницкой области, ей нужно перейти подвесной мост через реку Збруч и преодолеть два километра, пишет Экспресс.

"В прошлом году у нас еще был парень-девятиклассник. Валя вместе с ним ходила в школу в соседнее село Коцюбинчики. Он закончил учебу, и Валя перевелась в школу села Шидловцы", – рассказал председатель Коцюбинчицкого сельского совета Андрей Слободян.

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Несколько недель назад во время непогоды сильный ветер свалил иву на подвесную кладку. После этого конструкция наклонилась. В сельском совете сообщили, что к зиме мост планируют починить.

"Люди идут в Шидловцы в магазин и аптеку, молоко сдают в приемный пункт. Это их связь с цивилизацией. Рейсовый автобус туда не ездит. Но если хочет ехать более чем пять крестьян, водитель маршрутки заезжает за ними", – добавил Слободян.

Так приходится восьмиклассницы идти в школу

Так приходится восьмиклассницы идти в школу

Экспресс

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский тронула история девочки с ДЦП.

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Тема
Школа
Место
Украина Тернополь
Тег
школа
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