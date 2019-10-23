"Это жесть! Жаль и учителей, и учеников!" Украинка удивила школьным экспериментом

Украинка Ирина Говорко решила стать на один день ученицей и сделала домашние задания, которые задают школьникам в 10-м классе.

Об эксперименте женщина рассказала на странице в Facebook. Результат шокировал Говорко. Ей удалось сделать уроки за почти шесть часов.

"В школе каждый день в 9-11 классах по 7-8 уроков. Это домой вы приходите где-то в 16:00. Кроме того, каждый день (5 дней в неделю) у вас еще 3 часа дополнительно – спорт, репетиторы – у кого что . Но нужно еще пообедать или поужинать ребенку, пообщаться с близкими. Итак, это уже 20:00. Ребенку рекомендуется спать 8 часов. Получается у нас максимум до 23:30 надо сделать уроки. То есть за 3,5 часа ", – рассказала Говорко.

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После проведенного эксперимента женщина пришла к выводу, что уроки занимают примерно на 2 часа больше времени, чем у детей есть.

"Это жесть! Мне жаль и учителей, и учеников. Детство у нас у всех одно. Оно проходит быстро, остаются только воспоминания, как делал уроки", – подчеркнула Говорко.

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Пользователи соцсети бурно отреагировали на эксперимент.

"Дети перегружены, это факт!", "А есть еще учебные заведения, где и суббота рабочая по 6-7 уроков", "Самое интересное, что большинство информации не понадобится вообще почти никому", – написали в комментариях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Как сообщал OBOZREVATEL, школьник заставил виртуального помощника сделать за него домашнее задание.

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