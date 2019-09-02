Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

"Это вызов!" В киевском военном лицее впервые начали обучение девушки. Видео

744 Читать материал на украинском

В Киевском военном лицее имени Богуна впервые в истории заведения начали учиться 20 девушек.

Об этом заявил в приветственном слове во время празднования Дня знаний начальник учебного заведения, генерал-майор Игорь Гордейчук. По его словам, девушки не уступают юношам "ни в уровне знаний, ни в физической подготовке, ни в стремлении стать офицерами Вооруженных сил Украины", пишет Украинская правда (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
Вступление-2019: стали известны самые популярные специальности и вузы Украины

"Впервые в истории лицея здесь будут учиться девушки, которые во время вступительных экзаменов завоевали возможность носить высокое звание лицеисток Киевского военного лицея имени Ивана Богуна", – отметил Гордейчук.

Отмечается, что в целом военное заведение приняло на обучение 300 первокурсников.

Как сообщал OBOZREVATEL, назван главные препятствия поступления абитуриентов из Крыма в украинские вузы.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "День знаний" на OBOZREVATEL.

Тема
День знаний
Место
Украина Киев
Теги
университет образование
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы