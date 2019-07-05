"Это ловушка": психолог обратилась к родителям, которые слишком потакают детям

Российский психолог Анастация Рубцова рассказала о ловушке, в которую проваливаются ответственные и заботливые родители – когда пытаешься угодить ребенку со всем.

Эксперт привела несколько примеров на личной странице в Facebook, как малыш может слишком много требовать со взрослых.

"Одному другу дочь с пренебрежительной гримасой говорит: "Ну что, ты в июне мне наконец купишь Xbox, или у тебя снова мало денег?". Другу стыдно, потому что денег действительно мало. И они нужны для другого. И он сразу не отец-молодец, что обеспечивает своего ребенка всем необходимым (в том числе теплом, поддержкой и велосипедом), а виноватый лузер, у которого три месяца не хватает денег на Xbox", – рассказала психолог.

По ее словам, такие требования от детей – это ловушка. И страдают родители, у которых расходы на ребенка – главный пункт в бюджете.

"Надо стараться меньше. Мы все разделяем иллюзию, что, если быть хорошими заботливыми родителями, стараться и все делать правильно, то ребенку понравится. Он оценит. Он будет благодарен. На самом деле ребенок очень плохой оценщик. У него очень мало жизненного опыта, он никогда не был на нашем месте, чувство пока часто обманывают его. Особенно подростка, которого гормоны вообще бросают туда-сюда, как мячик", – отметила Рубцова.

Ребенок считает, что взрослым все дается легко и ничего не будет стоить: хоть уборка, хоть зарабатывания денег. А если мы чего-то не делаем, то из вредности и упрямства. Поэтому ребенку нужно узнать, что это не так.

Родители и дети 5psy.ru

Психолог советует, что иногда действительно нужно, чтобы кто-то рассказывал им о деньгах, которые достаточно сложно зарабатывать. Их часто не хватает на что-то, и это нормально.

"Лучше всего, если мы сами замечаем свои заслуги. Тогда и ребенок, если повезет, заметит не только то, чего отец не покупает и не делает, но случайно и то, что делает. Искусство здесь в том, чтобы не вставать в позицию обвинителя и не бросаться словом "неблагодарный", – объяснила Рубцова.

Психолог считает, что стоит показывать детям, как быть благодарным за что-то, ведь этот навык не формируется в них сам. Он намного полезнее, чем "считать другого виновным".

"Когда-нибудь именно за него вам и будут благодарны. Хотя это и неточно. А пока попробуйте рыбу и вино", – добавила в завершение Рубцова.

Детские манипуляции 5psy.ru

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