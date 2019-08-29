"Это истощает": в одном из городов Харьковщины школы отказались от праздничной линейки на День знаний

Учебные заведения Изюма Харьковской области отказались от стандартной официальной линейки, а в понедельник, 2 сентября, проведут праздничные мероприятия в произвольной игровой форме по сценарию.

Как сообщили в Изюмском горсовете, каждая школа или гимназия самостоятельно выбирала, как будет праздновать День знаний, пишет Depo.Харків.

"Первоклашкам, конечно, будет уделено максимум внимания. Но и другим ученикам также будет весело и интересно: тематические флешмобы, игры на свежем воздухе, квесты, викторины, театрализованные представления", – отметили в мэрии.

В горсовете надеются, что благодаря проведению праздника в новом формате удастся избежать изнурительного стояния на линейке.

школьники Это Львов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобразования учителям предложили темы для первых уроков.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!