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"Это истощает": в одном из городов Харьковщины школы отказались от праздничной линейки на День знаний

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Учебные заведения Изюма Харьковской области отказались от стандартной официальной линейки, а в понедельник, 2 сентября, проведут праздничные мероприятия в произвольной игровой форме по сценарию.

Как сообщили в Изюмском горсовете, каждая школа или гимназия самостоятельно выбирала, как будет праздновать День знаний, пишет Depo.Харків.

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"Первоклашкам, конечно, будет уделено максимум внимания. Но и другим ученикам также будет весело и интересно: тематические флешмобы, игры на свежем воздухе, квесты, викторины, театрализованные представления", – отметили в мэрии.

В горсовете надеются, что благодаря проведению праздника в новом формате удастся избежать изнурительного стояния на линейке.

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Темы
Школа День знаний
Место
Украина Харьков
Теги
школа дети
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