"Это имитация реформ!" Украинский поэт выступил против обязательного ВНО по математике

Украинский поэт Андрей Любка выступил против обязательного ВНО с математики, которое введут в 2021 году, так как уровень знаний школьников от этого не изменится.

Как написал он на Facebook-странице, на протяжении всех школьных лет алгебра была для него ночным кошмаром. По его словам, проблема заключалась в том, что большинство математических знаний школьники так и не используют в жизни, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Как по мне, математика обязательно должно быть в школьном курсе, но совсем в других объемах и по другой методике преподавания. Нужно создать отдельные классы для детей, которые любят математику и именно с ней или причастными сферами хотят связать свою будущее, а другим дать упрощенный базовый курс", – отметил автор.

По его мнению, внедрение обязательного ВНО по математике – это имитация реформ. Чтобы сделать математику интересной, нужно изменить методику преподавания и приблизить ее к практическим потребностям человека.

Украинский поэт выступил против обязательного ВНО по математике

"Что-то мне подсказывает, что на самом деле речь идет не столько о математике, как о желании начать что-то новое, объявить какие-то изменения. Почему именно математика, а не, скажем, биология или география так волнует Новосад (министр образования. – Ред.)? Неужели изучение математики сделает Украину более развитой и богатой? Сомневаюсь", – добавил Любка.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько будет стоить пробное ВНО-2020.

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