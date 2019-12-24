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"Это имитация реформ!" Украинский поэт выступил против обязательного ВНО по математике

1.2т
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Украинский поэт Андрей Любка выступил против обязательного ВНО с математики, которое введут в 2021 году, так как уровень знаний школьников от этого не изменится.

Как написал он на Facebook-странице, на протяжении всех школьных лет алгебра была для него ночным кошмаром. По его словам, проблема заключалась в том, что большинство математических знаний школьники так и не используют в жизни, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Как по мне, математика обязательно должно быть в школьном курсе, но совсем в других объемах и по другой методике преподавания. Нужно создать отдельные классы для детей, которые любят математику и именно с ней или причастными сферами хотят связать свою будущее, а другим дать упрощенный базовый курс", – отметил автор.

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По его мнению, внедрение обязательного ВНО по математике – это имитация реформ. Чтобы сделать математику интересной, нужно изменить методику преподавания и приблизить ее к практическим потребностям человека.

Украинский поэт выступил против обязательного ВНО по математике

Украинский поэт выступил против обязательного ВНО по математике

"Что-то мне подсказывает, что на самом деле речь идет не столько о математике, как о желании начать что-то новое, объявить какие-то изменения. Почему именно математика, а не, скажем, биология или география так волнует Новосад (министр образования. – Ред.)? Неужели изучение математики сделает Украину более развитой и богатой? Сомневаюсь", – добавил Любка.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько будет стоить пробное ВНО-2020.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Персона
Андрій Любка
Место
Украина
Теги
ВНО математика школа
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Natalushko Oleg
Natalushko Oleg
Ужас. Кто этот человек? Великий писатель которого учат в школе ? вряд-ли. А теперь объясняю зачем экзамен обязательный - дети хоть чесаться будут. Да и учителя тоже. Правда одними экзаменами делу не поможешь. Станет ли Украина богаче - как минимум люди на слух будут слышать бред от банков может прекратят верить в 0 процентов кредиты и поймут что 2*2=4 а не как в анекдоте, и математика развивает логику ещё и быстрый счет (но этот деятель видимо не осиливает этого). Но все же расскажу как выглядит НУШ в части математики да и в целом на практике. 1- уроки не задают но знать ребенок должен. Тут 2 вопроса как ребенок должен запомнить без практики вне галдежа школы ? 2. - таблица умножения учится во втором классе только на 2 и 3 а дальше - в третьем классе ребенок должен знать всю табличку. без комментариев. Украина станет богатой когда каждый будет заниматься своим делом писатель - писать книжки. Учитель -учить, доктор лечить. А не "великие" писатели которых никто не знает и которые не осилили школьный курс математики. Будут выдавать советы как надо учить математику. И да у меня высшее техническое образование и все что я описал выше это личные наблюдения и практика. с двумя детьми.
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