"Это афера!" Одиозная экс-ректорка университета Богомольца раскритиковала тест IFOM

Экс-ректорка Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерина Амосова считает, что международный экзамен по основам медицины (IFOM) дает лишь голый процент каждого студента, который невозможно проанализировать.

В интервью "Ракурсу" Амосова заявила – чтобы проанализировать результаты, надо посмотреть, как студенты отвечали по разделам. Поэтому считает экзамен аферой.

По ее мнению, Украина не может каждый раз покупать американские тесты для студентов-медиков.

"С опытными преподавателями нам по силам писать свои, тесты могут быть качественными. Это реально организовать. Но хороших тестов много не напишешь. Для нашего количества студентов мы не можем обеспечить тесты на компьютерах в одну смену. Это нереально," – убеждена экс-ректорка .

Амосова считает, что экзамен должен содержать две составляющие. Первая – тесты, а вторая – объективный структурированный клинический экзамен на пациентах (ОСКЭ).

Тогда можно будет оценить такие важные компетентности врача, как клинический осмотр, техника выполнения медицинских манипуляций, коммуникация с пациентом, соблюдение профессиональных и этических норм. Это дает большую гарантию для общества, врач будет подготовлен.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, в каких регионах Украины студенты-медики лучше сдали IFOM.

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