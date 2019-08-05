ЕС вложит деньги в украинское образование: на что они пойдут

В конкурсе Жан Моне программы Европейского Союза Эразмус+ победили 22 украинских проекты. Их исполнители получат финансирование на общую сумму почти 750 тысяч евро.
Как пишет пресс-служба Кабинета министров Украины, работу над воплощением проектов планируют начать уже в сентябре 2019 года.
"Всего в этом году по направлению Жан Моне было отобрано 285 проектов. Их выполнять исследователи из разных стран мира", – говорится в сообщении.
Речь идет о финансировании направлений экономического развития, управления, региональной политики, уголовной политики, европейских ценностей, европейского пространства высшего образования, социальных и экономических вопросов мигрантов и переселенцев, защиты информации и предотвращения коррупции, кибербезопасности, поддержки ассоциаций.
Исполнителями задач станут представители 12 вузов и 3 общественных организаций из разных регионов страны. А именно:
Киевский университет имени Бориса Гринченко;
Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
Восточноевропейский национальный университет им. Леси Украинки;
Национальный университет "Львовская политехника";
Одесский национальный университет им. И. Мечникова;
Черноморский национальный университет им. Петра Могилы;
Запорожский национальный университет;
Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана;
Киевский национальный университет им. Т. Шевченко;
Тернопольский национальный экономический университет;
Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т. Г. Шевченко;
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина;
Платформа европейских студий для устойчивого развития;
Украинский институт кризисного менеджмента и разрешения конфликтов;
Региональный центр европейских образовательно-научных инициатив.
Как сообщал OBOZREVATEL, безработные Донетчины смогут получить образование бесплатно.
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