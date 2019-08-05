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ЕС вложит деньги в украинское образование: на что они пойдут

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В конкурсе Жан Моне программы Европейского Союза Эразмус+ победили 22 украинских проекты. Их исполнители получат финансирование на общую сумму почти 750 тысяч евро.

Как пишет пресс-служба Кабинета министров Украины, работу над воплощением проектов планируют начать уже в сентябре 2019 года.

"Всего в этом году по направлению Жан Моне было отобрано 285 проектов. Их выполнять исследователи из разных стран мира", – говорится в сообщении.

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Речь идет о финансировании направлений экономического развития, управления, региональной политики, уголовной политики, европейских ценностей, европейского пространства высшего образования, социальных и экономических вопросов мигрантов и переселенцев, защиты информации и предотвращения коррупции, кибербезопасности, поддержки ассоциаций.

Исполнителями задач станут представители 12 вузов и 3 общественных организаций из разных регионов страны. А именно:

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  • Киевский университет имени Бориса Гринченко;

  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

  • Восточноевропейский национальный университет им. Леси Украинки;

  • Национальный университет "Львовская политехника";

  • Одесский национальный университет им. И. Мечникова;

  • Черноморский национальный университет им. Петра Могилы;

  • Запорожский национальный университет;

  • Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана;

  • Киевский национальный университет им. Т. Шевченко;

  • Тернопольский национальный экономический университет;

  • Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т. Г. Шевченко;

  • Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина;

  • Платформа европейских студий для устойчивого развития;

  • Украинский институт кризисного менеджмента и разрешения конфликтов;

  • Региональный центр европейских образовательно-научных инициатив.

ЕС вложит деньги в украинское образование: на что они пойдут

Как сообщал OBOZREVATEL, безработные Донетчины смогут получить образование бесплатно.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
образование Кабинет министров Украины
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