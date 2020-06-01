Эрозия почвы: что это такое и как возникает

Эрозия – это разрушение суши водой, ветром или льдом. Эрозия помогла сформировать много интересных особенностей поверхности Земли: горные вершины, долины и береговые линии.

Человеческая деятельность повысила скорость эрозии во многих местностях. Это происходит из-за фермерства, ранчо, вырубки лесов и строительства дорог и городов. Человеческая деятельность вызвала смывания около одного миллиона гектаров верхней почвы ежегодно.

В природе существует много разных сил, которые вызывают эрозию. В зависимости от типа, эрозия почвы может произойти быстро или занять тысячи лет. Более о свойствах почвы читайте в учебнике по природоведению за 5 класс Т.В. Коршевнюк.

Водная эрозия

Вода является основной причиной эрозии на Земле. Хотя вода сначала может не казаться мощной, но является одной из самых мощных сил на планете. Существует несколько способов, по которым вода вызывает эрозию:

Осадки. Осадки могут вызвать эрозию, когда дождь попадает на поверхность Земли, или, когда капли дождя накапливаются и текут, как небольшие потоки.

Реки. Реки расщепляют частицы вдоль дна реки и переносят их вниз по течению. Это длительный процесс. Одним из примеров эрозии реки является Гранд-Каньон, который образовался рекой Колорадо.

Волны. Океанские волны могут привести к размыванию береговой линии. Энергия сдвига и сила волн заставляет куски горных пород и береговой линии отрываться.

Наводнения. Большие наводнения могут вызвать эрозию очень быстро, подобно мощных рек.

Ветровая эрозия

Ветровую эрозию также называют дефляцией. Ветер является основной причиной эрозии в сухих районах. Он может повредить молодые растения, выдувать почву, вынашивая с собой небольшие частицы и пыль. Ветер также может снести много плодородной почвы.

Ветровая эрозия распространена там, где нет препятствий сильному ветру и отсутствует естественный растительный покров, который защищает поверхность почвы.

ветровая эрозия vaderstad.com

Ледниковая эрозия

Ледники – это гигантские реки льда, которые медленно движутся, вырезая долины и формируя горы. Чтобы узнать больше о ледниках, вы можете прочитать учебник по географии за 6 класс В.Ю. Пестушко.

Ледники могут стачивать поверхность ложа с помощью обломков, включенных в естественные слои. Лед также может выламливать и увлекать за собой блоки огромных пород.

Существуют также и другие силы, которые могут вызвать эрозию:

Живые организмы. Мелкие животные, насекомые и черви могут добавить эрозии, разбивая почву, так чтобы ветер и вода легче ее переносил.

Гравитация. Сила притяжения может вызвать эрозию, потянув горные породы и другие частицы в сторону горы или скалы. Гравитация может вызвать оползни, которые могут существенно размыть территорию.

Температура. Изменения температуры, вызванные нагревом горных пород, могут привести к расширению и трещины горной породы. Это может привести к тому, что кусочки со временем отламываются и могут вызвать эрозию.

Контроль эрозии

Есть вещи, которые можно сделать, чтобы ограничить количество эрозий, вызванных человеческой деятельностью. Сюда входит посадка деревьев вокруг сельскохозяйственных угодий для защиты от ветра. Также можно переместить стадо животных, чтобы отросли луга, и посадить новые деревья вместо вырубленных.

Интересные факты об эрозии:

Слово эрозия происходит от латинского слова "erosionem", что означает "отгрызание".

Ученые считают, что река Колорадо размывает Большой Каньон в течение многих миллионов лет.

Ветреная эрозия может привести к огромным пылевым бурям.

Самый быстрый ледник за три месяца продвинулся на 11 км.

Ископаемые в осадочных породах часто оказываются эрозией.

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