"Эпидемию холеры хотят?" В школах Крыма ввели абсурдный "запрет" на воду

В школах Симферополя, что в оккупированном Крыму, ввели ограничения на использование воды из-за ее дефицита.

Соответствующие запреты получили родители учеников от классных руководителей и руководства школ. Их обязали обеспечить детей влажными салфетками и жидкими антисептиками, пишут "Факты" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В некоторых учебных заведениях родителей даже просят приносить воду, чтобы поливать цветы. Также учителя в некоторых школах родителей просят приносить воду для цветов. Оккупационная "власть" Симферополя информацию о запрете воды в учебных заведениях не подтверждает.

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В сети бурно отреагировали на инцидент. Пользователи начали отмечать, что подобные ограничения могут привести к плачевным последствиям.

"Они эпидемии холеры хотят спровоцировать в школах? Заморить детей и кричать: "Геноцид, дайте воду?", "Хм... уже к такому доходит? И что они собираются делать дальше?", – написали в комментариях под постом пользователя @KrimRt в Twitter.

В школах Симферополя ввели запрет на воду факты

Они эпидемии холеры хотят спровоцировать в школах?

Умора детей и орать -геноцид, дайте воду? - RoksolanaToday & Крым25% (@KrimRt) February 17, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму учителей заставили контролировать школьников в соцсетях.

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