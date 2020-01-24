"Элитные" школы помогают поступить в хороший университет? Ученые удивили ответом

Обучение в специализированных учебных заведениях практически не дает преимуществ для поступления в университет в сравнении с обычными школами. Обратное можно сказать о частных школах.

Это установили ученые в результате соответствующих исследований, пишет The Telegraph.

Специалисты-социологи взяли данные о людях 1970-го года рождения, чтобы рассмотреть связь между их средним и высшим образованием.

По статистике, в группу признанных во всем мире университетов "Рассел" поступили 12% выпускников гимназий и подобных учебных заведений с повышенной нагрузкой, в то время как для учеников обычных школ этот показатель составил лишь 5%.

Но при анализе отношений в семье, успеваемости и других базовых характеристик студентов за 10 лет стало ясно, что на самом деле различий в степени подготовленности обеих категорий не было.

Так, учеба в лицее, гимназии и обычной школе дает примерно равные шансы получить хорошее образование в будущем.

Серьезно эти шансы, согласно исследованию, повышаются при обучении в частной школе, - 29% выпускников потом попали в хорошие университеты.

Напомним, ранее стало известно, какие увлечения помогают детям лучше учиться.

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