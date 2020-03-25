Экзамены для школьников во время карантина: стало известно, какие меры предпринимают другие страны

В других странах мира необходимые экзамены для вступления в основном переносят на более поздний срок, реже – полностью отменяют.

Как говорится в материале Української правди.Життя, во Франции отложили на три недели национальные экзамены, запланированные на 5 апреля, а даты вступительной кампании остались неизменными.

В США необходимые экзамены для поступления перенесли на более поздний срок: ACT – с 4 апреля на 13 июня, SAT отменили экзамены в марте и мае и сообщат позже новые даты. При этом, отдельные штаты и университеты уже объявили, что эти экзамены не будут обязательными для поступления.

Экзамены во время карантина: стало известно, какие меры предпринимают другие страны УНН

В Нидерландах продлили срок сдачи экзаменов для студентов и перенесли зачисления на университетские программы с 1 мая на 1 июня.

В Великобритании правительство приняло решение не проводить национальные экзамены, а нужные оценки для поступления будут выставляться по текущей работе во время учебного года. В то же время, в Финляндии пока экзамены, планируют проводить в соответствии с графиком – во второй половине мая.

Также переносятся и международные экзамены – GMAT, TOEFL, IELTS, GRE. Они важны для поступления иностранных студентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МОН дали ответ, что будет с ВНО и вступительной кампанией из-за продолжения карантина.

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