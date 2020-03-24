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Експертка назвала причины, почему не отменять ВНО-2020 в Украине

1.3т
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В Украине не смогут отменить ВНО и позволить вступление только по школьным аттестатом, потому что оценивание в учебных заведениях является субъективным.

Об этом рассказала ZN.UA заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. По ее мнению, если отменить тестирование, то в вузы вступят не те абитуриенты, которые лучше подготовлены.

"Учитель общается только со своими учениками и часто не видит учеников других школ. Учителя гимназий и лицеев имеют очень высокие требования, одновременно сельские, к сожалению, часто мало требуют от своих учеников. Поэтому оценивание, которое предлагалось учителями на протяжении обучения не может быть критерием вступления, оно поставит выпускников в неравные условия, а заложниками этой ситуации станут ученики из лучших школ", – отметила Вакуленко.

Експертка назвала причины, почему не отменять ВНО-2020 в Украине

Експертка назвала причины, почему не отменять ВНО-2020 в Украине

корреспондент

По ее словам, также ВНО не отменят, потому что в украинском среднем образовании не существует единого инструмента итогового оценивания. Поэтому Минобразования совместно с УЦОКО работают над адаптацией отдельных составляющих процедуры проведения ВНО в сложившейся ситуации.

"Средний балл школьного аттестата не всегда отражает реальный уровень выпускника школы на фоне всей страны. В любом классе есть те, кто получают высокие оценки, как и те, кто получает низкие, но одинаково хорошо ли отличники всех школ знают математику, украинский язык или физику? Не думаю", – добавила заместитель директора УЦОКО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-министр образования Анна Новосад указала на опыт Европы об отмене экзаменов в школах.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
образование ВНО школа
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Комментарии
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Иванова Елена
Иванова Елена
Обоз как обычно!! Ау, люди, ВАС читают миллионы!! ВАМ не стыдно???!!! Ну выучите вы хотя бы ОДИН язык!!!!!! Противно реально!!!!
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"Експертка", епте
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Моя Школа