Экономят на детях? На Прикарпатье резко подорожало питание в детсадах

В Богородчанском районе Ивано-Франковской области стоимость питания в детсадах увеличили в 2,5 раза.

Как рассказала журналистке OBOZREVATEL мать воспитанника одного из детсадов города, раньше родители платили 190-200 грн в месяц, а теперь должны – в пределах 500 грн.

Решение приняли еще в ноябре 2019 года. По новым расценкам родители должны были оплатить питания за декабрь, однако до сих пор в дошкольных учебных заведениях не сообщают точную сумму, хоть и уже почти заканчивается января 2020 года.

"Установить стоимость питания одного ребенка дошкольного возраста в размере 30 грн в день, а размер родительской платы – 25 грн (город), 23 грн (село)", – говорится в решении Богородчанского районного совета.

Родителей возмутило также и решение властей закрыть дошкольные учреждения в Богородчанах с 1 июня по 31 августа 2020 года. В основном взрослые все лето будут работать, а детям не имеют возможности нанимать няню. Что интересно, воспитателям не будут считаться все три месяца оплачиваемого отпуска, а только в зависимости от должности 28, 42 или 56 календарных дней. Получается, что работников детсадов с целью экономии государственных средств принудительно отправляют в отпуск за свой счет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончарук предложил открывать больше частных детсадов.

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