Эффектно и дорого: как празднуют выпускной в школах Британии

В британских школах отгремели выпускные вечера, которые празднуют после сдачи всех экзаменов. Эксклюзивные платья и шикарные автомобили, дорогие украшения и букеты из сотен роз – организация мероприятия занимает несколько месяцев и волнует выпускников.

Как пишет BigPicture, в среднем, чтобы отправить на бал одного выпускника, его родители тратят на бал 220 фунтов (около 8 тысяч гривен). Однако некоторые выкладывают гораздо больше, чтобы подчеркнуть свой статус и продемонстрировать уровень семейного дохода (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Выпускной в Великобритании BigPicture

"На организацию и проведение выпускных вечеров в Великобритании развилась целая индустрия с годовым оборотом около 9 млн фунтов. Входные билеты на церемонию (обычно выпускной проходит в отеле) стоят минимум 20-30 фунтов. Наряд обходится в 700 фунтов, туфли – около 40 фунтов, сумочка – 40 фунтов, цветы, прическа – 50. Кроме этого – макияж, маникюр, педикюр: все эти детали образа обходятся в кругленькую сумму для родителей выпускников", – говорится в сообщении.

Во время праздника продавцы неплохо зарабатывают. Владелица магазина в Эссексе рассказала, что за один сезон продала 870 выпускных платьев. По ее словам, школьницы более придирчивы к выбору наряда, чем невесты, ведь последним не нужно ни с кем соревноваться.

Ребятам же нужно купить костюм и галстук. Даже на прическу некоторые тратят до 100 фунтов.

Чтобы эффектно появиться на выпускном, великобританцы арендуют лимузин, ретро-автомобиль или даже карету. Некоторые компании предлагают приземлить выпускников у входа на вертолете. Стоит это удовольствие около 2 000 фунтов.

"Дети богатых родителей пытаются продемонстрировать всем статус и достаток своей семьи. Те, у кого денег не так много, долго собирают на бал, чтобы не выглядеть хуже других. Пафос разжигает эпидемию роскоши все сильнее, и в следующем году она охватит еще больше школ в Великобритании, да и во всем мире", – говорится в сообщении.

Выпускной в Великобритании BigPicture

Выпускной в Великобритании BigPicture

Выпускной в Великобритании BigPicture

Выпускной в Великобритании BigPicture

Выпускной в Великобритании BigPicture

Выпускной в Великобритании BigPicture

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волынские школьники устроили необычный выпускной.

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