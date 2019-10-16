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Джокер посвятил школе пару шуток

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Джокер (из одноименного фильма 2019 года), которого жизнь и общество свели с ума, в своих попытках выступать как стендап-комик посвятил пару своих шуток школе.

Моя Школа OBOZREVATEL представляет эти шутки вниманию читателей.

Джокер посвятил школе пару шуток

Итак, шутка первая.

Я ненавидел школу, когда был ребенком. Моя мама говорила: "Наслаждайся ею, потому что в будущем тебе придется работать".

А я ей отвечал: "Не придется, ведь я буду комиком".

Шутка вторая:

В школе, когда я говорил, что стану комиком, все надо мной смеялись. Теперь я стал комиком, и никто не смеется…

Роль Джокера сыграл Хоакин Феникс. Ради этой роли актер похудел на 24 килограмма. Сам актер не закончил школу, оставив обучение в подростковом возрасте.

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Автор
Анна Самборская Анна Самборская
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