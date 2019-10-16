Джокер посвятил школе пару шуток

Джокер (из одноименного фильма 2019 года), которого жизнь и общество свели с ума, в своих попытках выступать как стендап-комик посвятил пару своих шуток школе.
Моя Школа OBOZREVATEL представляет эти шутки вниманию читателей.
Итак, шутка первая.
Я ненавидел школу, когда был ребенком. Моя мама говорила: "Наслаждайся ею, потому что в будущем тебе придется работать".
А я ей отвечал: "Не придется, ведь я буду комиком".
Шутка вторая:
В школе, когда я говорил, что стану комиком, все надо мной смеялись. Теперь я стал комиком, и никто не смеется…
Роль Джокера сыграл Хоакин Феникс. Ради этой роли актер похудел на 24 килограмма. Сам актер не закончил школу, оставив обучение в подростковом возрасте.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!