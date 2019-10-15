Джаред Лето не был популярен в школе, но стал ее топ-звездой

Один из основателей музыкальной группы 30 seconds to Mars и лауреат премии "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Далласский клуб покупателей" Джаред Лето не пользовался популярностью в школе, однако в итоге стал ее топ-звездой.

На этот интересный факт обращает внимание Моя Школа OBOZREVATEL.

"В школе я не был популярен, потому что, в основном, замыкался в своем собственном мире", - заявил в одном из интервью Джаред Лето.

"Но зато у меня была прекрасная семья — мои мама и брат", - добавил при этом он.

Джаред Лето учился в подготовительной школе Эмерсона. Это небольшая частная школа в Северо-Западном Вашингтоне, округ Колумбия, США.

Сейчас на сайте школы можно увидеть Джареда в небольшом списке известных выпускников.

Как видно, в этом списке также участник панк-группы Minor Threat Брайан Бейкер.

Сейчас Джареду Лето 47 лет. Школу Эмерсона он закончил в 1989 году.

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