Дыхание и дыхательная система человека

С помощью дыхательной системы люди могут дышать. Она состоит в основном из наших легких и дыхательной трубы.

Наш организм – очень сложная система. Одно из главных, что ей нужно – это энергия. Когда мы едим, наше тело переваривает пищу, чтобы получить сложные молекулы, такие как глюкоза, которые он может использовать для энергии.

Однако пищи одной недостаточно. Клетки также нуждаются в кислороде для реакции с глюкозой, чтобы создать энергию. Наши клетки получают кислород благодаря дыхательной системе и дыханию. Чтобы узнать, для чего организму человека другие системы, читайте учебник по биологии за 8 класс О.В. Жолоса.

Дыхательная система также помогает при разговоре. Мы не могли бы говорить без воздуха. Воздух протекает через голосовые связки, дыхательная система помогает им вибрировать и создавать звук, как разговор, пение или крик.

Процесс вдоха и выдоха

Мы вдыхаем, используя мышцу, которая называется диафрагмой. Она выравнивается, наши легкие расширяются и наполняются воздухом. Когда мы вдыхаем воздух, он попадает через наш нос или рот вниз к нашей дыхательной трубе и в бронхи. Трубки бронхов разветвляются и становятся все меньше и меньше, как корни или ветви дерева.

Альвеолы не просто передают кислород в нашу кровь, они помогают очистить отработанный газ из наших клеток крови. Этот отработанный газ – углекислый. Когда нам нужно дышать углекислым газом из наших легких, диафрагма склоняется и выталкивает воздух обратно. Таким образом мы избавляемся углекислого газа. Это дает возможность свежему воздуху с новым кислородом вернуться в наши легкие.

Строение легких history.vn.ua

Альвеолы

В конце наименьших ветвей бронхов расположены крошечные воздушные мешочки – альвеолы. Они имеют очень тонкую эластичную стенку с одной клеткой, которая позволяет передавать кислород к эритроцитам при их прохождении. В наших легких есть сотни таких пузырьков.

Альвеолы являются конечной частью дыхательных путей. Они захватывают и переваривают бактерии, химические и механические частицы. Каждая альвеола окружена сетью капилляров. Через их стенки проходит обмен газами.

Нос человека

Нос делает больше для дыхания, чем просто предоставление места для попадания воздуха в наше тело. Он помогает фильтровать воздух, чтобы он попадал без пыли и других вещей. Нос это делает благодаря волоскам и слизи. Это также помогает прогреть воздух до попадания в наши легкие.

Причины удушья

Когда мы бегаем или занимаемся напряженной деятельностью, наши мышцы сжигают энергию и тратят кислород в наших эритроцитах. Чтобы попытаться получить больше энергии и кислорода для этих клеток, наше сердце быстрее закачивается, чтобы получить больше крови через легкие.

При этом наши легкие будут пытаться дышать тяжелее и быстрее, чтобы получить больше кислорода. Мы в конечном итоге чувствуем удушья. Тогда нужно отдохнуть, чтобы наши органы могли восстановиться.

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