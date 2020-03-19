Двое украинцев попали в топ-50 самых лучших учителей мира

Двое украинских педагогов Наталья Гладких и Александр Жук вошли в список топ-50 самыхлучших учителей мира по версии премии Global Teacher Prize.

Украинцев выбирали среди 36 тысяч участников. Следующим этапом конкурса станет отбор лучшей десятки. Наградят победителя в октябре 2020 года в Лондоне, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на сайт премии.

Наталья Гладких и Александр Жук

Александр Жук является учителем информатики школы-интернат "Источник" в Запорожье. В 2018 году он стал лучшим учителем Украины, а в 2019 году его отметили среди ТОП-10 новаторов, которые меняют Украину и мир.

Наталья Гладких работает в школе "Надежда" в Киеве. Более 9 лет учит детей с инвалидностью. В 2017 году она стала одной из пяти лучших учителей Украины.

Скриншот globalteacherprize.org

Напомним, Global Teacher Prize еще называют "Нобелевской премией" для учителей, которую начал арабский миллиардер Санни Варки в 2014 году. Награда вручается за выдающийся вклад в профессию учителя и составляет 1 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская учительница поделилась правилами работы во время карантина.

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