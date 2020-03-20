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ДПА и ВНО-2020 могут отменить и перенести: советник министра озвучила идею

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Советник министра образования Иванна Коберник предложила отменить ДПА в 4-м и 9-м классах и отсрочить ВНО.

Как написала педагог на Facebook-странице, в любой ситуации управленцам важно думать и действовать на опережение. Ведь по ее прогнозам, карантин будет продлен и дистанционное обучение может длиться до начала мая.

"Отмена ДПА в 4-м и 9-м классе. Это снимет значительную часть нервозности из родителей и учителей. Оно никак не скажется ни на чем. А в условиях карантина и чрезвычайной ситуации позволит всем сфокусироваться на более важных вещах", – объяснила Коберник .

ГНА и ВНО могут отменить и перенести: советник министра озвучила идею

ГНА и ВНО могут отменить и перенести: советник министра озвучила идею

NewsMakers

По ее словам, также следовало бы прояснить вопрос ВНО для выпускников школ. По мнению советника, стоит отложить тестирование. Тогда и пропорционально нужно будет передвинуть сроки вступительной кампании.

"Готовим коммуникацию после принятых решений", – написала в комментариях под постом заместитель министра образования Любомира Мандзий.

ДПА и ВНО могут отменить и перенести: советник министра озвучила идею

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Минобразования развеяло интернет-фейк, что обучение в школах перенесут на лето.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Персона
Иванна Коберник
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины ВНО школа
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