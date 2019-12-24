ДПА-2020: в Минобразования назвали перечень школьных экзаменов

В Министерстве образования утвердили перечень предметов, по которым для учеников 4-х, 9-х и 11-х классов в 2019-2020 учебном году будет проведена государственная итоговая аттестация.

В приказе, который подписала министр Анна Новосад, говорится о том, что все экзамены будут проводиться в письменной форме, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Ученики 4-х классов будут сдавать ГИА в школах по таким предметам, как:

Украинский язык (оценка результатов по украинскому языку и чтению).

Математика.

Язык национального меньшинства или язык коренного народа (в классах с обучением или изучением языка национального меньшинства или коренного народа на основании заявления одного из родителей или законных представителей по решению педагогического совета учебного заведения, утвержденным приказом руководителя учреждения образования).

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Ученики 9-х классов также будут сдавать экзамен в школах. Перечень предметов:

Украинский язык.

Математика.

Один из учебных предметов из списка (по решению педагогического совета учебного заведения, утвержденным приказом руководителя учреждения образования): 1) биология, всемирная история, география, зарубежная литература, иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский язык в соответствии с образовательной программы учебного заведения ), информатика, история Украины, основы правоведения, украинская литература, физика, химия – для учащихся классов с украинским языком обучения, в которых изучается язык национального меньшинства или коренного народа, 2) биология, всемирная история, география, литература, иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский язык в соответствии с образовательной программы учебного заведения), информатика, интегрированный курс "Литература", история Украины, язык национального меньшинства, язык коренного народа, основы правоведения, украинская литература, физика, химия – для учащихся классов с обучением или изучением языка национального меньшинства.

Ученики 11-х классов традиционно будут составлять ГИА в форме ВНО по таким предметам, как:

Украинский язык.

История Украины или математика (соискатели образования, которые для прохождения государственной итоговой аттестации выбрали вторым учебным предметом историю Украины, могут выбрать третьим учебным предметом математику и наоборот).

Один из учебных предметов из списка: история Украины, математика, иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский язык), биология, география, физика, химия.

Язык национального меньшинства или коренного народа (для соискателей образования, которые завершают получение полного общего среднего образования на языках национальных меньшинств или коренных народов (на основании заявления одного из родителей или других законных представителей и по решению педагогического совета).

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинский поэт Андрей Любка выступил против обязательного ВНО по математике.

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