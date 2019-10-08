Дополнительные выходные в школах Украины: опубликован график на сезон 2019/2020

В школьном сезоне 2019/2020 учеников традиционно ожидают дополнительные выходные, связанные с украинскими государственными праздниками.
Моя Школа OBOZREVATEL публикует график этих выходных.
Итак, их должно получится целых шесть штук:
14 октября (понедельник) - День защитника Украины;
25 декабря (среда) - католическое Рождество (скорее всего, придется на зимние каникулы);
8 марта (воскресенье) - Международный женский день (как правило, если государственный праздник приходится на обычный выходной, то следующий день делают также выходным. То есть следует ожидать, что 9 марта 2020 года будет выходным);
19 апреля (воскресенье) – православная Пасха (выходным будет определено и 20 апреля);
1 мая (пятница) - День труда;
9 мая (суббота) - День победы (то есть выходным также сделают и понедельник, 11 мая 2020 года).
Смотрите также график каникул в школах Украины.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!