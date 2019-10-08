Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Анна Самборская
Анна Самборская
редактор Все статьи автора

Дополнительные выходные в школах Украины: опубликован график на сезон 2019/2020

335 Читать материал на украинском

В школьном сезоне 2019/2020 учеников традиционно ожидают дополнительные выходные, связанные с украинскими государственными праздниками.

Моя Школа OBOZREVATEL публикует график этих выходных.

Итак, их должно получится целых шесть штук:

  • 14 октября (понедельник) - День защитника Украины;

  • 25 декабря (среда) - католическое Рождество (скорее всего, придется на зимние каникулы);

  • 8 марта (воскресенье) - Международный женский день (как правило, если государственный праздник приходится на обычный выходной, то следующий день делают также выходным. То есть следует ожидать, что 9 марта 2020 года будет выходным);

  • 19 апреля (воскресенье) – православная Пасха (выходным будет определено и 20 апреля);

  • 1 мая (пятница) - День труда;

  • 9 мая (суббота) - День победы (то есть выходным также сделают и понедельник, 11 мая 2020 года).

Смотрите также график каникул в школах Украины.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Анна Самборская Анна Самборская
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы