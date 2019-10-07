Дополнительное ВНО в магистратуру: в МОН рассказали важные подробности

7 октября началась регистрация на третью сессию единого вступительного экзамена по иностранному языку, которая продлится до 15 октября на базе приемных комиссий вузов, которые проводят дополнительный прием в магистратуру.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, дополнительное ВНО могут пройти те поступающие в магистратуру, не сдавшие ЕВЭ во время основного или дополнительного сессий или хотят сдать этот экзамен повторно.

Сам экзамен состоится 5 ноября в 9 городах – Виннице, Днепре, Ивано-Франковске, Киеве, Львове, Славянске, Одессе, Херсоне, Харькове.

Подтверждением регистрации является экзаменационный лист, который абитуриент получает в вузе. Напомним, третья сессия является платной, поэтому для участия в ней необходимо оплатить на счет УЦОКО 495 гривен. Если поступающий не оплатит эти средства в течение 5 рабочих дней со дня завершения регистрации, его заявка будет отменена.

ВНО всем

Как сообщал OBOZREVATEL, зарегистрировано петицию об отмене ВНО.

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