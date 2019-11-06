Доплачивать и ввести лимит: в Украине предложили "спасти" школьные олимпиады

Эксперт по вопросам образования Сергей Дятленко предложил спасти "школьные" олимпиады в Украине путем доплат учителям и лимитом для учеников, чтобы те не участвовали в 5-6 соревнованиях.

Об этом педагог рассказал на своей странице в Facebook. По его словам, стоит позволить проводить все олимпиады в 1-2 дня, чтобы более широкий круг учеников смог попробовать свои силы, передает OBOZREVATEL.

"Для организаторов и участников районного уровня так даже проще будет. Говорят, что участие в олимпиадах – это ад для одаренного ребенка, который обязан участвовать в 5-6 олимпиадах. Такая "возможность" была насажена Министерством образования в формате "реформа ради реформы" в начале 2010-х годов, чтобы ребенок мог реализовать себя по разным направлениям", – объяснил Дятленко.

По мнению эксперта, также нужно стимулировать педагогов на внешкольную деятельность: финансово или давать "отгулы" на каникулах за потраченные дни на олимпиаду. Ведь большинство педагогов считают, что профессия учителя – только уроки.

В Украине предложили "спасти" школьные олимпиады ukrtoday.com.ua

"Наблюдается опасная тенденция, когда учителя превращаются в урокодателя и только уроками ограничивают свою школьную деятельность. Нет нужды напрягаться какими-то внеурочными мероприятиями: экскурсиями, походами, подготовкой к олимпиаде. Все же считаю, что деятельность учителя немного шире, чем просто уроки. Но согласен, что каждая работа должна оцениваться", – добавил Дятленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предложили отменить школьные олимпиады. Однако образовательный эксперт Сергей Дятленко привел аргументы, почему они важны. Также он отметил, что лучше заменить школьные олимпиады университетскими.

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